شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تمويل 209 مشروعات صغيرة باستثمارات 2.4 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، انطلاق جهود صندوق التنمية المحلية لبدء تنفيذ خطته للعام المالى الجديد 2022 /2023، حيث وافق الصندوق فى أولى اجتماعاته على تمويل 209 مشروعا ت صغيرة ومتناهية الصغر فى 13 محافظة، بتمويل يبلغ 2,4 مليون جنيه، منها 2 مليون جنيه وفرها الصندوق للمستفيدين كقروض، و385 ألف جنيه مشاركة من المستفيدين فى تنفيذ المشروعات، لافتاً الى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس و المفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار النهوض بالمجتمع فى قرى الريف والمدن المصرية من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى جميع المحافظات، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، حيث تتبنى الوزارة خطة عمل طموحة وهادفة لصندوق التنمية المحلية التابع لها لتقديم قروض ميسرة للمرأة والشباب وكافة أفراد الأسرة بمختلف المحافظات، مما يساهم فى الحد من نسبة البطالة، ويساعد فى سد احتياجات السوق المحلى، و القيام بدورها فى تحسين جودة وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن محافظة أسوان احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ 159 مشروعاً، مشيراً الى أهمية دور الصندوق فى تمويل العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تتوافق مع طبيعتها لسكان القرى والمحافظات، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى المعيشة، ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية، خاصة من يملك أفكار مميزة ويعمل على تطويرها بإستمرار ولا يحتاج رأسمال كبير، و قال الوزير إن قروض صندوق التنمية المحلية تصب فى صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامناً مع الجهود التى تبذلها الدولة فى هذا الشأن .

ولفت الوزير الى أن صندوق التنمية المحلية يدعم جهود تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصادياً فى كل محافظات مصر خاصة المعيلة بالريف المصرى، لتتجاوز نسبة المشروعات التى تمت الموافقة عليها للمرأة 74,6 % ،حيث بلغت النسبة 100% فى الجيزة والاسماعيلية والدقهلية وسوهاج وشمال سيناء وكفر الشيخ مشيراً الى الصندوق يتبنى مساعدتهن فى إجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهن وتسويق منتجاتهن اليدوية والحرفية والتراثية من خلال المنصة الإليكترونية أيادى مصر تماشياً مع أهمية التسويق الالكترونى فى زيادة نسبة مبيعاتهن للمنتجات وفتح أسواق جديدة لهن لاسيما خلال فترات الصعوبات لما يشهده العالم من تبعات جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية

وأضاف شعراوي، أن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يعد أمرًا ضروريًا لتعزيز الاقتصاد الوطنى، كما تعتبر الشركات الصغيرة من محركات النمو بل وتعتبر العمود الفقرى للتوسع الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظات، مشيراً الى انه تم توجيه خطة عمل الصندوق للعام المالى الجديد لتحقيق التكامل مع المبادرة التى تبناها رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للعمل على توفير فرص عمل بقرى المبادرة وتحسين مستوى معيشة الافراد ودعمهم فى إقامة مشروعات تحقق لهم دخلاً ثابتاً.