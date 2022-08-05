لمدة 3 أيام.. غلق كوبري ميدان رسالة بالمقطم لتركيب الفواصل واللافتات الإرشادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع القيام بتنفيذ أعمال الغلق الكلي لكوبري ميدان رسالة المار أعلى شارع 9.

ويربط كوبري ميدان رسالة بين شارع 9 وشارع أحمد فؤاد نجم إتجاه محور حسب الله الكفراوي لتركيب الفواصل الخاصة بالكوبري وتركيب اللافتات الإرشادية.

وسيتم استخدام المآوي الدورانية بشارع 9 لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال، حيث يتم تنفيذ أعمال الغلق اعتباراً من الساعة 1 ظهراً يوم الجمعة الموافق 5/8/2022 وحتى الساعة 3 مساء يوم الأحد الموافق7/8/2022.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة ووضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين