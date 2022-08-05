برواتب تصل لـ3600 جنيه.. تفاصيل الملتقى التوظيف في الجيزة الخميس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، تنظيم ملتقي توظيفي بمقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب بنطاق المحافظة، وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 11/8/2022 من الساعة 11 صباحا حتى 12 ظهرًا.

وقالت المحافظة في بيان اليوم، إن الملتقى يأتي بحضور مسؤول الموارد البشرية بشركة الاستثمارات السياحية (تيكو).

وجاءت الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

(كابتن – ويتر- باريستا – طباخ – استيوارد "المؤهل دبلوم – السن من 18 لـ 30 سنة – الراتب من 2800 جنيه وحتى 3600 جنيه حسب الوظيفة).

ودعت المحافظة الراغبين في العمل، الحضور إلى مقر الجهاز على عنوان 300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوي – الدور الثاني – ت/ 35720825 – 35711198.