الطقس في أسبوع.. أمطار ورياح وآثار جوية ناجمة من الظواهر الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الجمعة 05 أغسطس إلى الأربعاء 10 أغسطس 2022.

ويسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء، مع ارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2:4) درجات مئوية.

الجمعة 05 أغسطس

- شبورة مائية من 3 إلى 6 صباحا تقريبا: على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح أحيانا: على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

- فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث (40% تقريبا): على (حلايب - شلاتين - مناطق من جنوب سيناء) قد يصاحب ذلك أتربة ورمال مثارة على فترات متقطعة.

السبت 06 أغسطس

- نشاط رياح أحيانا: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

- فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث (30% تقريبا): على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الأحد 07 أغسطس والاثنين 08 أغسطس

- نشاط رياح أحيانا: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث (40% تقريبا): على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الثلاثاء 09 والأربعاء 10 أغسطس

- نشاط رياح أحيانا: على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

- فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا): على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وناشدت الأرصاد، بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة الهيئة العامة للأرصاد الجوية.