بديل الميكروباص ويربط 3 محافظات.. 10 معلومات عن الأتوبيس الترددي على الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تواصل وزارة النقل، أعمال تنفيذ محطات الأتوبيس الترددي بالتزامن مع توسعات الطريق الدائري، ليصبح بديلاً عن الميكروباص لنقل الركاب.

ومن المقرر، تشغيل الأتوبيس الترددي السريع نهاية العام الجاري، على الطريق الدائري بديلاً للميكروباص، ووفقا لبيانات وزارة النقل فإن العمل يسير وفق الخطة التنفيذية، إلى جانب توسعة الطريق الدائري التي تجري حالياً.

وجاءت أبرز معلومات الأتوبيس الترددي السريع على النحو التالي:

- الأتوبيس الترددي، ينهي فوضى سير الميكروباص.

- الأتوبيس الترددي BRT اختصارا لكلمة Bus Rapid Transit، أي الحافلات السريعة.

- يساعد على الحد من الحوادث التي يتسبب بها الميكروباص على الطريق الدائري.

- منع السلالم والمواقف الخاصة بالميكروباص على الدائري بنهاية 2022، وإنشاء مواقف خاصة بالميكروباص أسفل الطريق الدائري بالمناطق المختلفة التي يمر بها.

- ينفذ المشروع بين وزارة النقل وشركة "ترانس ديف" الفرنسية.

- يبلغ عدد محطات الأتوبيس الترددي 57 محطة بطول الطريق الدائري بداية من محطة المشير طنطاوي حتى مدخل التجمع.

- يشمل حارة داخلية مخصصة للأتوبيس لتجنب الحوادث، بين 7 أو 8 حارات بالطريق الدائري بعد تطويره.

- يحتوي المشروع على وسائل مراقبة لمنع سير أي وسائل مواصلات أخرى في الحارات المخصصة للأتوبيس.

- يخدم المشروع جميع مستخدمي الطريق الدائري الذي يربط 3 محافظات في نطاق القاهرة الكبرى.

- يربط الأتوبيس الترددي مع مواقف الأقاليم التي سيتم إنشاؤها في مناطق تقاطع الدائري مع الطرق الرئيسية.