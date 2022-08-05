شكرا لقرائتكم خبر عن "دروس من الهجرة النبوية".. موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "دروس من الهجرة النبوية"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونا على أقل تقدير، وأن يكون وقت الخطبتين الأولى والثانية فى حدود 10 دقائق.

كما تنظم وزارة الأوقاف، اليوم قافلتين دعويتين بالتعاون مع الأزهر الشريف، إلى محافظتى سوهاج والمنوفية، تضم كل قافلة 10 علماء "5 علماء من الأوقاف، و5 علماء من الأزهر الشريف"، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:" دروس من الهجرة النبوية ".

وحددت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى موضوعات خطب شهر محرم 1444 هـ، حيث حددت عنوان موضوع خطبة الجمعة الأولى: 5 أغسطس بعنوان "دروس من الهجرة النبوية"، والجمعة الثانية 12 أغسطس "المسجد مكانته وآدابه ودوره فى المجتمع"، فيما حددت موضوع الجمعة الثالثة 19 أغسطس بعنوان "الآيات الكونية فى القرآن الكريم"، والجمعة الرابعة 26 أغسطس بعنوان " أسماء يوم القيامة ودلالاتها فى القرآن الكريم".

وكانت وزارة الأوقاف، قررت نشر خطبة الجمعة بعدة لغات أسبوعيًّا، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية (بالصوت والصورة) من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمكتب الإعلامى بوزارة الأوقاف أسبوعيًّا.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن ترجمة خطبة الجمعة يأتى فى إطار واجبها التوعوى والدعوى تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف، وفى ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين، وحرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمى بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.