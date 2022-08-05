شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة مشتركة للأزهر والأوقاف فى المنوفية وسوهاج اليوم والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلى أسماء العلماء المشاركين فى القافلة:
أولًا: قافلة المنوفية (شبين الكوم)"
1. د/ أشرف فهمي موسى مدير عام الإدارة العامة للتدريب بالديوان العام سيدي خميس
2. الشيخ/ صبحي زكريا علي زايد بمجمع البحوث الإسلامية الأنصار
3. د/ خالد عبد السلام حسنين مدير عام الدعوة والبر بأوقاف المنوفية الهدى النبوي
4. الشيخ/ عادل عبدالعظيم أبو سالم بمجمع البحوث الإسلامية سيف
5. الشيخ/ طارق صابر عبد الباري مدير المتابعة بمديرية أوقاف المنوفية المتولي
6. الشيخ/ عبدالمنعم إبراهيم الهجين بمجمع البحوث الإسلامية الزناتي
7. الدكتور/ السيد عاطف خليل عضو الإدارة العامة لبحوث الدعوة والفتوى أبو المكارم
8. الشيخ/محمد فتحي بدر قطب بمجمع البحوث الإسلامية الجبري
9. الشيخ/ سمير فوزي عبد الله عضو المركز الإعلامي بالديوان العام أبو بكر الصديق
10. الشيخ/ محمد مصطفى شكر بمجمع البحوث الإسلامية القرط
ثانيًا: قافلة سوهاج (مدينة سوهاج):
1. الشيخ/ على إسماعيل على صابر عضو الإدارة العامة لبحوث الدعوة بالديوان العام الصفا والمروة- بندر سوهاج
2. الشيخ/ رجب محمد عطية بمجمع البحوث الإسلامية المحطة- بندر سوهاج
3. الشيخ/ عثمان سليم بدوي مدير الدعوة بمديرية أوقاف سوهاج الصحابة- بندر سوهاج
4. الشيخ/ عبد الراضي محمد عبدالحميد بمجمع البحوث الإسلامية الرسول- بندر سوهاج
5. الشيخ/ محمد عباس حسن إمام وخطيب عثمان بن عفان- بندر سوهاج
6. الشيخ/ أحمد رمضان عبد الرؤوف بمجمع البحوث الإسلامية عمر بن عبد العزيز- بندر سوهاج
7. الشيخ/ خلف محمود عبد الحليم إمام وخطيب الرضوان (1) - بندر سوهاج
8. الشيخ/ محمد حمد الله محمد بمجمع البحوث الإسلامية العمري- بندر سوهاج
9. الشيخ/ طه على يوسف إمام وخطيب النجدة- بندر سوهاج
10. الشيخ/ عبد الباسط تمام أحمد بمجمع البحوث الإسلامية التوحيد - بندر سوهاج