شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة مشتركة للأزهر والأوقاف فى المنوفية وسوهاج اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف، تعاونها مع الأزهر الشريف، لإرسال القوافل الدعوية المشتركة، حيث تنظم الوزارة اليوم قافلتين دعويتين إلى محافظتى سوهاج والمنوفية، تضم كل قافلة 10 علماء "5 علماء من الأوقاف، و5 علماء من الأزهر الشريف"، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:" دروس من الهجرة النبوية".

وفيما يلى أسماء العلماء المشاركين فى القافلة:

أولًا: قافلة المنوفية (شبين الكوم)"

1. د/ أشرف فهمي موسى مدير عام الإدارة العامة للتدريب بالديوان العام سيدي خميس

2. الشيخ/ صبحي زكريا علي زايد بمجمع البحوث الإسلامية الأنصار

3. د/ خالد عبد السلام حسنين مدير عام الدعوة والبر بأوقاف المنوفية الهدى النبوي

4. الشيخ/ عادل عبدالعظيم أبو سالم بمجمع البحوث الإسلامية سيف

5. الشيخ/ طارق صابر عبد الباري مدير المتابعة بمديرية أوقاف المنوفية المتولي

6. الشيخ/ عبدالمنعم إبراهيم الهجين بمجمع البحوث الإسلامية الزناتي

7. الدكتور/ السيد عاطف خليل عضو الإدارة العامة لبحوث الدعوة والفتوى أبو المكارم

8. الشيخ/محمد فتحي بدر قطب بمجمع البحوث الإسلامية الجبري

9. الشيخ/ سمير فوزي عبد الله عضو المركز الإعلامي بالديوان العام أبو بكر الصديق

10. الشيخ/ محمد مصطفى شكر بمجمع البحوث الإسلامية القرط

ثانيًا: قافلة سوهاج (مدينة سوهاج):

1. الشيخ/ على إسماعيل على صابر عضو الإدارة العامة لبحوث الدعوة بالديوان العام الصفا والمروة- بندر سوهاج

2. الشيخ/ رجب محمد عطية بمجمع البحوث الإسلامية المحطة- بندر سوهاج

3. الشيخ/ عثمان سليم بدوي مدير الدعوة بمديرية أوقاف سوهاج الصحابة- بندر سوهاج

4. الشيخ/ عبد الراضي محمد عبدالحميد بمجمع البحوث الإسلامية الرسول- بندر سوهاج

5. الشيخ/ محمد عباس حسن إمام وخطيب عثمان بن عفان- بندر سوهاج

6. الشيخ/ أحمد رمضان عبد الرؤوف بمجمع البحوث الإسلامية عمر بن عبد العزيز- بندر سوهاج

7. الشيخ/ خلف محمود عبد الحليم إمام وخطيب الرضوان (1) - بندر سوهاج

8. الشيخ/ محمد حمد الله محمد بمجمع البحوث الإسلامية العمري- بندر سوهاج

9. الشيخ/ طه على يوسف إمام وخطيب النجدة- بندر سوهاج

10. الشيخ/ عبد الباسط تمام أحمد بمجمع البحوث الإسلامية التوحيد - بندر سوهاج