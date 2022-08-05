شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء توفر سيارات متنقلة لتقديم خدماتها للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه جار حالياً إعداد هوية بصرية موحدة لمراكز الخدمات على مستوى جميع شركات التوزيع لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، تكاملاً مع المشروع القائم لتطوير وتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين وتماشياً مع رؤية الدولة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتم حالياً إتاحة قنوات جديدة للتعامل مع الجمهور لتقديم خدمات الكهرباء منها (سيارة متنقلة للخدمات – أكشاك للخدمة – تطبيقات المحمول – الموقع الإلكترونى) .

ويرى المصدر أن كل هذه الخدمات الغرض منها هو تمكين المواطنين من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتحقيق رضا جميع عملاء القطاع والقضاء على الفساد، وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها.