شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى لكوبرى فيصل اتجاه ميدان الجيزة لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بصيانة الاسوار الحديدية بكوبري الجيزة المعدني والتأكد من كفاءتها، في إطار سعي محافظة الجيزة، رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية والكباري لتحسين الحركة المرورية .

تنفذ محافظة الجيزة أعمال صيانة للفاصل العرضى لكوبرى فيصل فى الاتجاه القادم من شارع الملك فيصل باتجاه كوبرى الجيزة المعدنى، حيث تفوم الشركة المنفذة وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بإجراء غلق جزئي للكوبري بالاتجاه القادم من شارع الملك فيصل باتجاه كوبرى الجيزة المعدنى لمدة 3 أيام اعتبارا من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد على أن تكون الأعمال على مدار الــ 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الأعمال تأتى فى إطار خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكباري والمحاور وتوفير السيولة المرورية.

ووجه اللواء أحمد راشد رئيس حي جنوب الجيزة ومديرية الطرق باتخاذ ما يلزم نحو متابعه تنفيذ الاعمال علي أكمل وجه لتسهيل حركة سير المركبات بالكوبري.

كما وجه المحافظ مسئولي الإدارة العامة للمرور باتخاذ ما يلزم نحو تأمين حركة المركبات وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال لضمان عدم وقوع اي إعاقات مرورية.

وأوضح بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة، وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بنشر اللواحات الإرشادية، والمرورية بمحيط الأعمال وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مديرية الطرق بالمحافظة بمراجعة أسوار كوبري الجيزة المعدني والتأكد من كفاءتها حيث تم مراجعه كافة الأسوار الحديدية واستعدال الباكيات التي تستلزم استعدال واعادة تركيبها لضمان امن وسلامه قائدي المركبات .