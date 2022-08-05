شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 5/8/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



مواقيت الصلاة فى القاهرة مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:39 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 38: 3

موعد صلاة المغرب 6:47 م

موعد صلاة العشاء 8:13





الإسكندرية وقت صلاة الفجر 3:40 ص

موعد صلاة الظهر 12:06

موعد صلاة العصر 3:45

موعد صلاة المغرب 6:54 م

موعد صلاة العشاء 8:21 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:33

موعد صلاة الظهر 11:57 م

موعد صلاة العصر 3:35 م

موعد صلاة المغرب 6:44 م

موعد صلاة العشاء 8:10 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:33

وقت صلاة الظهر 11:49

موعد صلاة العصر 3:22 م

وقت صلاة المغرب 6:32 م

وقت صلاة العشاء 7:54 م.



مواقيت الصلاة فى أسوان مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:47 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 6:34 م

موعد صلاة العشاء 7:53