شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 5/8/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:39 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد صلاة العصر 38: 3
موعد صلاة المغرب 6:47 م
موعد صلاة العشاء 8:13
الإسكندرية وقت صلاة الفجر 3:40 ص
موعد صلاة الظهر 12:06
موعد صلاة العصر 3:45
موعد صلاة المغرب 6:54 م
موعد صلاة العشاء 8:21 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:33
موعد صلاة الظهر 11:57 م
موعد صلاة العصر 3:35 م
موعد صلاة المغرب 6:44 م
موعد صلاة العشاء 8:10 م.
وقت صلاة الفجر 3:33
وقت صلاة الظهر 11:49
موعد صلاة العصر 3:22 م
وقت صلاة المغرب 6:32 م
وقت صلاة العشاء 7:54 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:47 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 6:34 م
موعد صلاة العشاء 7:53