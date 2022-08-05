أخبار مصر

ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 5/8/2022 بمحافظات مصر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 5/8/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة  فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  


مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 3:39  ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 38: 3

موعد صلاة المغرب 6:47 م

موعد صلاة العشاء  8:13


الإسكندرية         وقت صلاة الفجر 3:40 ص

موعد صلاة الظهر 12:06

موعد صلاة العصر 3:45

موعد صلاة المغرب 6:54 م

موعد صلاة العشاء 8:21 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةوقت صلاة الفجر 3:33

موعد صلاة الظهر 11:57 م

موعد  صلاة العصر 3:35 م 

موعد صلاة المغرب 6:44 م

موعد صلاة العشاء 8:10  م.         

   مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 3:33

وقت صلاة الظهر 11:49 

موعد صلاة  العصر 3:22 م

وقت صلاة المغرب 6:32 م

وقت صلاة العشاء 7:54 م.     


مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 3:47  ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 6:34 م

موعد صلاة العشاء 7:53

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

قد تقرأ أيضا