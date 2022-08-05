الجيزة: عودة مياه الشرب بالكوم الأحمر بأوسيم بعد إصلاح كسر بخط المياه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:



أعلنت محافظة الجيزة، إصلاح كسر بخط مياه بقرية الكوم الأحمر بمركز أوسيم وإعادة المياه للمناطق المتأثرة.



جاء ذلك فور ورود بلاغ بغرفة عمليات مدينة أوسيم بوجود كسر في ماسورة المياه بالشارع العمومي بقرية الكوم الأحمر بمركز أوسيم، وعليه تم استدعاء رجال شركة مياه الشرب وبمعاونة رجال إدارتي المرافق والمتابعة الميدانية ورجال العمل الميداني بالوحدة المحلية لقرية الكوم الأحمر، وتم الانتهاء من إصلاح الماسورة وتيسير حركة المرور بالطريق.



يأتي ذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بسرعة إصلاح أي أعطال طارئة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي وبمتابعة من فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.