الحكومة تعلن شروط جديدة لتأسيس شركة طيران مدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:



أصدر وزير الطيران المدني، الطيار محمد منار عنبة، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الطيران المدني، الصادرة بقرار رقم 1 لسنة 1989، وتمثلت في أنَّه تُشترط للموافقة على إنشاء شركة/ منشأة لممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الطيران المدني الواردة بقرار وزير الطيران رقم (60) لسنة 2022 الالتزام بالضوابط والشروط.

ونصت الشروط وفق ما نشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم الخميس على:

1- أن يستهدف المشروع تحقيق مصلحة اقتصادية للبلاد في إطار الخطة العامة للدولة.

۲- ألا يتعارض المشروع مع الحقوق المرخص بها للشركات القائمة، إلا في حدود ما يتم من تعاون وتنسيق بينها تقره سلطة الطيران المدني في ض وء أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.

3- أن يتخذ المشروع شكل شركة أموال أو شركة أشخاص، وفقًا لأحكام القوانين المصرية المنظمة لإنشاء الشركات.

4 - يقدم طلب الترخيص لإنشاء الشركة/ المنشأة من المستثمر أو وكيله الرسمي، أو ممثله القانوني.

5- أن يقدم المستثمر رفق طلب الترخيص دراسة فنية من ثلاث نسخ تتضمن حجم النشاط، وطبيعته وأغراضه وخطط تشغيله، بما يضمن القدرة الفنية والإدارية على تشغيل النشاط والاستمرار فيه، ويتعهد فيها المستثمر بتحقيق أعلى معدلات السلامة المنصوص عليها بالتشريعات المصرية، والمعايير الدولية التي تضعها المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي (ICA0) والالتزام بكافة القرارات والتعليمات الصادرة عن سلطة الطيران المدني المصري و المنظمة للنشاط، وكذلك كافة القرارات والتعليمات الصادرة من الهيئات والجهات ذات الصلة.

6- أن يقدم المستثمر رفق طلب الترخيص دراسة جدوى اقتصادية من ثلاث نسخ يثبت فيها توفر الشروط والمتطلبات اللازمة لنجاح المشروع اقتصاديًّا، وبما يضمن الوفاء بالالتزامات المالية، وعلى الأخص مدى كفاية رأس مال الشركة أو المنشاة لطبيعة النشاط أو الأنشطة المطلوب الترخيص بشأنها، ويشترط أن تكون تلك النسخ معتمدة من أحد مكاتب المحاسبة المقيدة بسجل المحاسبين والمراجعين، على أن تكون هذه الدراسات باللغة العربية.

وتشمل تلك الدراسة على: خطة التدفقات المالية وخطة الأعمال (Business Plan) للسنوات الخمس الأولى من بداية النشاط متضمنة الميزانية وقائمة الأرباح والخسائر المتوقعة، مع اعتمادها من أحد مكاتب المحاسبة المقيدة بسجل المحاسبين والمراجعين ومصادر التمويل وأسس تسعير الخدمات والأسس المبني عليها الأرباح المتوقعة، والتكاليف الخاصة ببنود الوقود والأسعار والرسوم والمرتبات والصيانة والإهلاك ورسوم المطارات وتكاليف الخدمة والتأمين.

وأوضح أنه تستثنى شركات وكلاء الشحن الجوي من تقديم الدراستين الفنية والاقتصادية، ويكتفي بتقديم ميزانية افتتاحية للمشروع.

7- استيفاء الموافقات الأمنية الخاصة بالشركاء للمشروعات الجديدة.

۸- ألا يقل رأس المال المصدر للمشروع لأي نشاط من أنشطة الطيران المدني الواردة بالقرار رقم 60 لسنة 2022 عن القيمة المالية الواردة بالجدول المرفق وفي حالى طلب الترخيص بمزاولة أكثر من نشاط يتم حساب رأس المال المصدر بمجموع القيم المالية للأنشطة المراد الترخيص بمزاولتها وفقا لذلك الجدول.

9- أن يلتزم المشروع في تشغيله للعمالة بأحكام القوانين المصرية.

10- يشترط في المنشآت من غير الشركات، والتي ترغب في ممارسة أي نشاط من أنشطة الطيران المدني بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها بهذه اللائحة والتي تتفق مع طبيعتها القانونية موافقة الجهات التابعة أو المنظمة لها أو المشرقة عليها.

​