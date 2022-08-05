شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بيئى دولى: إفريقيا الخضراء مبادرة تجدد الريادة لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الخبير البيئي الدولى في ملف الاقتصاد الأخضر الدكتور حسين أباظة كبير مستشارى وزارتى البيئة والتخطيط ، أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، والذى ستستضيفه مصر خلال الفترة من 6:18 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، ليس مؤتمرا وطنيا فقط ، وانما نحن ننوب فيه عن القارة السمراء أفريقيا، وان هذا الامر يستوجب أن تقود مصر الريادة لملف الاقتصاد الأخضر لنقله للقارة الافريقية وضرورة اطلاق مبادرة " أفريقيا خضراء" من قلب مصر.

وأوضح الدكتور حسين أباظة ، في تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن هناك العديد من المبادرات الخضراء المتناثرة على مستوى العالم فهناك مبادرة الاتحاد الاوروبى ، التي اطلقها لدول الاتحاد، وهناك أيضا مبادرة كوريا الجنوبية، ومبادرة الشرق الأوسط الخضراء للسعودية، ويبقى مهم أن تطلق مبادرة إفريقيا خضراء من قلب مصر ليحسب لنا هذه الريادة لهذه الخطوة، وأن خطوة اطلاق مبادرة افريقيا خضراء من قلب مصر يحتاج لدعوة الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي ومجلس الأمم المتحدة لإفريقيا.

وشدد الخبير البيئي، أن مبادرة افريقيا خضراء ، لابد وأن تقوم على التشابك والترابط بين كل ما ننفذه من خطوات وجهد موحد مع تحديد دور الدولة ودور القطاع الخاص والمجتمع المدني ، وأن تضم المبادرة كافة المشاريع الخضراء ودمج مشاريع المياه للربط بين افريقيا وبعضها في كافة القطاعات والتوزيع العادل للمياه وكذلك الربط الكهربائي وإتاحة فرص عمل في مجالات خضراء وانشطة إنتاجية متنوعة تخدم على القارة الافريقية، في كل القطاعات مثل الزراعة والري والطاقة والنقل وغيرها في اطار منظومة الاقتصاد الأخضر.