شكرا لقرائتكم خبر عن البريد المصرى: نصرف من 6 إلى 7 ملايين جنيه معاشات شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد منصور الأمين العام للهيئة القومية للبريد: "نحاول أن نخدم الشعب المصرى في كل مكان في مصر، ونحن نصرف من 6 إلى 7 ملايين جنيه معاشات شهريا، ولدينا 4200 فرع على مستوى الجمهورية، ونحاول التخفيف على أصحاب المعاشات بأكثر من وسيلة".

وأضاف منصور، خلال لقائه برنامج الحياة اليوم مع الإعلامى محمد مصطفى شردى: "هناك خطة طموحة لتزويد الفروع والوصول إلى 4500 فرع، وعملنا السيارات المتنقلة للتخفيف على الفروع ولدينا 114 سيارة، ونحاول الوصول إلى 200 سيارة، وكل سيارة كأنها فرع متكامل وزودنا عدد ماكينات الإيه تى إم".

وتابع: "هناك حالة من الترابط مع البنوك، وأى كارت يستطيع أن يسحب من ماكينات البريد، وكروت البريد تستطيع أن تسحب من ماكينات البنوك، وجار تركيب أكثر من 56 ماكينة في محطات المترو، ولدينا 40 كشك بريدى وموجودة في محطات البنزين".

وأكمل: "البريد دوره لا يقتصر على تأدية الخدمة ولكن نشر ثقافة الخدمة أيضا، ونقوم بعمل تنشيط تدريبى للعاملين بالبريد بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وعدة جهات، لتعليم الموظفين التحول الرقمى والشمول المالى، وتم تدريب حوالى 19 ألف زميل، والبريد لديه أكثر من 40 ألف موظف".