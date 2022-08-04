الطقس غدا الجمعة: شديد الرطوبة.. والحرارة المحسوسة أكبر من الفعلية بـ4 درجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا الجمعة، حيث يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.

وتوقعت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ارتفاعًا في نسبة الرطوبة نهارًا، ما يزيد الإحساس بالحرارة عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2:4) درجات.

وأضافت الهيئة، أن حالة الطقس خلال فترة الليل معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: