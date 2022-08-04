فرص عمل وخدمة المواطنين.. 8 أهداف للمخطط الاستراتيجي العام لمحافظة الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المخطط الإستراتيجى العام لمدينة الجيزة والذي يضم المخططات العمرانية لعدد 9 أحياء.

وتشمل الأحياء الـ 9 بمحافظة الجيزة كل من أحياء (الوراق - شمال الجيزة - الدقي - العجوزة - بولاق الدكرور- جنوب الجيزة- العمرانية - الطالبية - الهرم).

وجاءت أهداف المشروع على النحو التالي:

1- المساهمة في الدفع بعجلة التنمية من خلال تدعيم واستحداث القاعدة الاقتصادية للمدينة.

2- توفير فرص عمل جديدة.

3- الحد من بناء المناطق غير المخططة.

4- توفير الخدمات للمواطنين.

5- تدعيم المرافق الأساسية والتنمية البيئية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

6- المساهمة في الإدارة الجديدة للأراضي.

7- رفع كفاءة الإدارة المحلية.

8- ضمان حصول محدودي الدخل على الخدمات والدعم.

وشدد المحافظ، على أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط الاستراتيجي في الحد من النمو العشوائي بمناطق الامتداد العمراني لتحسين الصورة الجمالية تماشياً مع التنمية الحضرية التي تشهدها قطاعات المحافظة، باعتبارها قطب تنموي جاذب للاستثمار والأنشطة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها.

وأشار المحافظ، إلى أنه أثناء إعداد المخطط الاستراتيجي، تم مراعاة وضع رؤية متكاملة للمشروعات الخدمية المقترحة وخطط العمل المستقبلية من خلال إعداد قاعدة بيانات كاملة تراعي كافة الجوانب لمدينة الجيزة وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، منوهاً بأنه سيتم دراسة المخطط التفصيلي لكل حي على حدة والعمل على إدراج المشروعات الخدمية التي يحتاجها المواطنين.

وأكد راشد، أنه تم الوضع في الاعتبار أثناء إعداد المخطط بأن مدينة الجيزة تعد مركز تنموي حضاري يرتكز على النشاط الخدمي والسياحي وذلك على مستوى إقليم القاهرة الكبرى بجانب توفير مناطق جذب جديدة للإسكان المتميز والفندقي طبقآ لأحدث التكنولوجيات الحديثة.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية.

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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2022/8/3/2269236/