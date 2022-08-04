المتحف الكبير والدائري الأوسطي.. مشروعات غيرت شكل الجيزة- فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
تنفذ الحكومة المصرية، عددًا من المشروعات القومية والاستراتيجية، لتطوير كفاءة الطرق والمحاور المرورية، في محافظة الجيزة.
واستعرضت المحافظة في "فيديو" نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" هذه المشروعات والمحاور على النحو التالي:
- إنشاء المتحف المصري الكبير بتكلفة 1.4 مليار دولار.
- ازدواج طريق الواحات بطول 283 كم وبتكلفة 2.3 مليار جنيه.
- تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات بطول 27 كم.
- امتداد طريق الواحات من طريق الفيوم وحتى مدينة 6 أكتوبر الجديدة بطول 30 كم.
- إنشاء الطريق الدائري الجنوبي حول مدينة 6 أكتوبر بطول 21 كم.
- الطريق الدائري الإقليمي بطول 48 كم.
- محور الكفراوي بطول 6.5 كم يربط بين الحصري وميدان فودافون بتكلفة 166 مليون جنيه.
- إنشاء المحور المركزي يربط بين 26 يوليو والمنطقة الصناعية بطول 6 كم بتكلفة 53 مليون جنيه.
- إنشاء محور ترعة الزمر بطول 15 كم من الدائري جنوبا وحتى محور الضبعة بتكلفة (4 مليارات جنيه).
- مطار سفنكس الدولي بتكلفة 508 ملايين جنيه.
- مترو الأنفاق الخط الثالث بتكلفة 2.6 مليار جنيه.
- تطوير شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقا)
- تطوير شارع المحولات.
- تطوير محور المريوطية.
- شارع الأربعين.
- شارع خاتم المرسلين.
- تطوير محور المنصورية.
- تطوير مصرف المريوطية.