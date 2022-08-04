المتحف الكبير والدائري الأوسطي.. مشروعات غيرت شكل الجيزة- فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تنفذ الحكومة المصرية، عددًا من المشروعات القومية والاستراتيجية، لتطوير كفاءة الطرق والمحاور المرورية، في محافظة الجيزة.

واستعرضت المحافظة في "فيديو" نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" هذه المشروعات والمحاور على النحو التالي: