أول تعليق من البيئة على ظهور قرش في شاطئ بالساحل الشمالي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

علق الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعية التابع لوزارة البيئة، على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بشأن ظهور سمك قرش على أحد الشواطئ المصرية.

وقال سالم لمصراوي، "إن ما ظهر في الفيديو المتداول هي سمكة قرش بالفعل، وهذا النوع من السمك والحجم لا يمثل خطورة على البشر".

من جانبه، قال مصدر بجمعية المستثمرين السياحيين، إن المكان الذي ظهر في "الفيديو" يوجد في الساحل الشمالي.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن سمكة القرش التي ظهرت في "الفيديو" نتيجة الحفر والتيارات المائية والمد والجزر والموج، بسبب تنفيذ أحد المشروعات هناك، حيث إن القرش في الحالة الطبيعية يكون في الأعماق وليس على الشاطئ.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك "فيديو" يرصد ظهور سمك القرش على أحد الشواطئ المصرية.

وجاء في الـ"فيديو" محاولة أحد المواطنين اصطياد سمكة قرش، لكنه فشل في اصطيادها، وعلق أحد المغردين على الفيديو قائلا:" سمك قرش أمام الفيلل أم 100 مليون".

جدير بالذكر، أن شركة إعمار مصر، انتهت من بيع مرحلة جديدة من مشروعها بالساحل الشمالي، حيث تم طرح 300 وحدة متنوعة بين شقق مصيفية وفيلات وتزين هاوس.

وبدأت أسعار الوحدات في المشروع من 20 مليون للوحدة الواحدة، بينما وصلت الفيلا إلى 100 مليون جنيه.

وانتهت شركة إعمار من بيع هذه المرحلة بالكامل في أول يوم لفتح باب الحجز، حيث شهد المشروع إقبالًا كبيرًا على الحجز.

تقع قرية مراسي سيدي عبد الرحمن في الكيلو 125 طريق "الإسكندرية – مطروح" بعد مارينا بحوالي 25 كيلو وعلى مسافة بضع كيلومترات من مدينة العلمين، وتراوحت المساحات بين 135 مترًا وحتى 900 متر للفيلل.

وأطلقت شركة إعمار مصر الإماراتية مشروعها الجديد بالساحل الشمالي، بحفل كبير أقامته الشركة بمناسبة إطلاق المرحلة الجديدة، وأحياها الفنان عمرو دياب.