"أصيب بإعياء شديد وطلبت له الإسعاف ".. أقوال مأمور قسم المنتزه حول وفاة محتجز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

نفت النيابة العامة، وجود شبهة جنائية في وفاة مصطفى منتصر حامد الشهير"بديشة" داخل محبسه في قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية.

وسألت النيابة العامة مأمور قسم شرطة ثالث المنتزه ومعاون النظام بالقسم اللذيْن شهدا بتلقيهما من الحراسة المعينة على الحجز المودع به المتوفى نبأَ شعورِه بإعياء شديد داخل الحجز، فطلب المأمور لذلك سيارة إسعاف لنجدته ونُقِلَ إلى المستشفى نفاذًا لقرار النيابة العامة عقب إخطارها.

وسألت النيابة العامة المُسعفيْنِ اللذَيْن استقبلا الحالة، فشهدا أنهما أبصرا المتوفى في حالة إغماء تامٍّ وأجريا له الإسعافات الأولية، وأوصى أحدهما بضرورة نقله للمستشفى لخطورة حالته.

وتبين من فحصه المبدئي آنذاك انخفاض نسبة السكر والأوكسجين في دمه، وأوضحا أنهما لم يقفا على أي إصابات به لانشغالهما بفحص حالته آنذاك.