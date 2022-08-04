"لم يتعرض للتعذيب".. الشهود يروون تفاصيل وفاة محتجز داخل قسم المنتزه بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

نفت النيابة العامة، وجود شبهة جنائية في وفاة مصطفى منتصر حامد الشهير"بديشة" داخل محبسه في قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية.

وأكدت النيابة العامة أنه كان محتجزا داخل قسم الشرطة ويوم الواقعة كان يُعاني من ضيق في التنفس، ومريض بالسكر ووفاته لم يتسبب أحدٌ فيها، ولم يتمَّ التعدي عليه من قِبَل أحد.

وشهد 18 محتجزا كانوا رفقته أنهم استغاثوا بالحراس لشعور زميلهم بضيق التنفس ونُقِلوه إلى خارج الحجز، وعَلِموا عقب ذلك بوفاته بالمستشفى مؤكدين أنه ليست هناك شبهة جنائية فيها.

وشهد ثمانية عشر شاهدًا آخر منهم أن المذكور يوم وفاته شعر بإعياءٍ، وبدت منه تصرفاتٌ غير متزنة، سقط على إثرها أرضًا بدورة مياه الحجز، مما أحدث إصابة بعينه، فاستغاثوا بالحراسة، ونُقل إلى خارج الحجز حتى علموا بوفاته عقب ذلك، مؤكدين أنه لم يتم التعدي عليه من قِبَل أحد، وأنه ليست هناك شبهة جنائية في وفاته، وقد بيّنَ أحدهم أن المتوفى خلال الحالة التي رأوه عليها قبل وفاته انتابته تشنجاتٌ وصدرت منه أصواتٌ غريبة.

وأَجرى المحتجزون -تحت إشراف النيابة العامة- محاكاةً تصويريةً لملابسات سقوط المتوفى بالحجز ونقله إلى خارجه أرفقت بالتحقيقات.

و عاينت النيابة العامة غرفة الحجز التي كان محتجزًا بها المتوفى بديوان القسم، فتبينتها غرفةً كبيرةً جيدةَ التهوية، مُلحقًا بها دورة مياه، ولم تتبين بها أي أثار تفيد التحقيقات.