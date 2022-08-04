بالأسماء.. مدير أمن القاهرة يعتمد حركة تنقلات للقيادات الأمنية ومأموري أقسام الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمد الصاوي:

اعتمد اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة حركة تنقلات بين عدد من القيادات الأمنية ومأموري أقسام شرطة العاصمة.

وشملت الحركة تعيين اللواء هيثم التهامي مساعد فرقة مدينة نصر، واللواء مجدي خلف مساعد فرقة حلوان، واللواء محمد عودة مساعد فرقة مصر القديمة.

كما تضمن الحركة تعيين اللواء محمود وهدان مساعد فرقة مصر الجديدة، واللواء محمد عمارة مساعد فرقة القاهرة الجديدة.

وشملت الحركة كذلك تعيين اللواء شريف جاد مساعد فرقة السلام، واللواء محمد سمير مساعد السجون، واللواء محمد قدري للمالية، واللواء هاني سامي مساعد فرقة عابدين.

فيما تم تعيين العميد عمر الفاروق مأمورا لقسم حلوان، والعميد مصطفى الطنايحي مأمورا لقسم شرطة الشروق، والعميد حسن فهمي مأمورا للمطرية.

وتضمنت الحركة كذلك تعيين العميد معتز عبد الكريم مأمورا لقسم شرطة مدينة نصر أول، والعميد محمد حمدي مأمورا لقسم الخليفة، والعميد شريف زين مأمورا لقسم شرطة الحدائق، والعميد إسلام رفعت مأمورا لقسم المعصرة، والعميد وليد النوبي مأمورا لقسم السلام أول.