فيديو على فيسبوك يقود الشرطة لعصابة سرقة الهواتف بمصر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تضمن قيام شخصين بسرقة هاتف أحد المواطنين بالقاهرة بأسلوب الخطف بدائرة مصر الجديدة.

أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص بأسلوب "الخطف" حال سيره بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

بالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد المجنى عليه وتبين أنه (مقيم بمحافظة الجيزة).

لاستدعائه قرر بأنه حال سيره بمحل البلاغ فوجىء بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بخطف هاتفه المحمول وفرا هاربين، وأضاف بتحريره محضر بالواقعة.

بتكثيف التحريات تم تحديد مرتبكى الواقعة وتبين أنهما (عاطلان "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بالقاهرة) أمكن ضبطهما حال إستقلالهما الدراجة النارية المشار إليها "ملك وقيادة أحدهما" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ترتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة ، كما أقرا بترتكابهما (11) حادث سرقة بذات الأسلوب ،كما أضافا بتصرفهما فى الهواتف المحمولة المستولى عليهما بالبيع لدى عملائهم "سيىء النية" (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية").

باستهدافهم أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم أيدوا ماجاء بأقوال المتهمان، كما تم بإرشادهم ضبط ( الهواتف المحمولة المستولى عليها)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الهواتف المستولى عليها، واتهموهما بالسرقة.