كواليس تحرش مسجل خطر بفتاة في الدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن شكوى لإحدى الفتيات تتضررت خلالها من تعرضها لواقعة تحرش لفظى بالجيزة.

وحدة المتابعة رصدت تداول منشور مرفق به صور ومقطع فيديو لإحدى السيارات على صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضررت خلاله فتاة من قيام قائد تلك السيارة بالتحرش بها لفظياً حال سيرها بمنطقة الدقى وبرفقتها أخرى.

بالفحص تم تحديد الشاكية وباستدعائها أكدت ما جاء فى شكواها كما تم تحديد المشكو فى حقه وتبين أنه (مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بالجيزة "له معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والسيارة قيادته، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.