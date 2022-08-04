شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للشئون الصحية: الدولة حريصة على إحداث تطوير شامل للقطاع الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الدولة المصرية حريصة على إحداث تطوير شامل وكامل على أحدث ما يمكن في القطاع الطبي.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، خلال برنامج مصر جديدة، المذاع على قناة أيه تى سى، أن الدولة تهتم بالاعتناء بمن يقدم الخدمة الطبية ، موضحا أن طبيعة الخدمة الطبية وعمل الأطباء ليس عمل روتينى أو تقليدى أو أدار ولكن مكون مهم جدا يعنى أهم شيء في حياة الإنسان وأهم شيء في الوطن وهو الإنسان.

ولفت مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إلى أن الاهتمام بهذا المكون في منتهى الأهمية وبالتالي يتم دعم القطاع الصحى بجانب رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.