شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات رئاسية بدعم مصاريف الدراسة للمتقدمين بالالتحاق بالجامعات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى بالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم باعمال وزارة الصحة، ومستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى وجه بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين.