شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: بلينكن سيلتقى وزير الخارجية الروسى فى كمبوديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت البيت الأبيض، إن وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن سيلتقى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف فى كمبوديا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قالت رئيسة كتلة التجمع الوطني اليميني في البرلمان الفرنسي مارين لوبان، اليوم الخميس، إنّ عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا فشلت في إجبار الاقتصاد الروسي على الركوع.

وكشفت لوبان، في مؤتمر صحفي، أن أوروبا نفسها تعاني من هذه العقوبات أكثر بكثير مما تعانيه روسيا، وأنّ العقوبات تكللت بالفشل التام.

وأضافت: أعتقد أن هذه العقوبات أثبتت عدم جدواها، لقد عانت بشكل أكبر منها الشعوب الأوروبية، بما فى ذلك فرنسا.