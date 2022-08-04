النيابة تطلب التحريات حول اتهام سيدة بقتل نجلها في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_ محمود الشوربجي:

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام سيدة بقتل نجلها، بسبب ميراث شقيقه المتوفى، كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة، وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية.

كان رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من المستشفى باستقبال "أحمد. ف" في العقد الرابع من عمره مصابا بالرأس ولقى مصرعه خلال محاولات إسعافه ومقيم بشارع النهضة من عبدالمنعم رياض بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه ووالدته بسبب ميراث شقيقه المتوفي، تعدت خلالها الأم على ابنها بضربة عصا، مما تسبب في إصابته ومن ثم مصرعه، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط والدة المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.