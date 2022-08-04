سيدة تُلقي بنفسها تحت عجلات "مترو الزيتون".. والنيابة تحقق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تباشر النيابة التحقيق في واقعة إلقاء سيدة بنفسها تحت عجلات المترو بمحطة حدائق الزيتون بالخط الأول لمترو الأنفاق .

كشفت كاميرات المراقبة بالمحطة قيام السيدة البالغة من العمر 30 عامًا بإلقاء نفسها أمام القطار ما أدى لوفاتها.

وصرحت النيابة بتوقع الكشف الطبي على المتوفاة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات لتحديد هويتها وتسليمها لذويها لدفنه.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.