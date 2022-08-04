كشف ملابسات فيديو استغاثة شخص من جيرانه بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن استغاثة أحد الأشخاص من قيام جيرانه بالتعدى عليه بالضرب بالقاهرة.

تم رسد تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن إستغاثة أحد المواطنين من قيام جيرانه بالاعتداء عليه بالضرب وتهديد والدته بدائرة قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ (15/7/2022) تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (5 أشخاص "من بينهم المواطن المشار إليه") ، طرف ثانى (4 أشخاص) تعدى خلالها كلٍ من الطرفين على الآخر بالضرب بسبب إدعاء الطرف الأول بقيام الطرف الثانى بسرقة مواد أسمنتية خاصة بأحد المشروعات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرفين، واتخاذ الإجراءات القانونية.