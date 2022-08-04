السياحة تخاطب الشركات بإبداء مقترحاتهم حول موسم العمرة الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:



خاطبت غرفة شركات السياحة، الشركات الراغبة في العمل بالعمرة، بضرورة إبداء آرائهم ومقترحاتهم حول منظومة العمل في العمرة للموسم الجديد 1444 هـ.

وبحسب الخطاب، يتطلب من شركات السياحة، الدخول على موقع الغرفة www.etaa-egypt.org ومن ثم الدخول على (بيانات خاصة بالغرفة - استطلاع رأي بشأن موسم العمرة الجديد 1444 هـ) وملء البيانات المطلوبة وإبداء كافة الآراء والمقترحات للموسم، وذلك بحد أقصى يوم الأحد المقبل الموافق 7 أغسطس 2022 وذلك حتى يتسنى لنا جمع الآراء وعرضها على الجهة الإدارية.



يأتي ذلك حفاظًا على عنصر الوقت، ومنح فرصة لكافة الشركات لإبداء آرائهم ومقترحاتهم بشأن موسم العمرة الجديد 1444 هـ في أقرب وقت، وفي ظل رغبة الجميع في بدء الموسم بشكل مبكر.



وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء، على اتخاذ وزارة السياحة والآثار الإجراءات وفقًا لقانون "بوابة العمرة المصرية" لتسجيل شركات السياحة لبدء موسم العمرة 1444 هجرية، وذلك اعتباراً من أول شهر أكتوبر المقبل.



جاء ذلك عقب استعراض المجلس، تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2640 لسنة 2022، بشأن ضوابط ومحددات موسم العمرة للعام الهجري 1444 هجرية.