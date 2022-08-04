حدود المحافظات وضوابط العمرة.. تفاصيل 9 قرارات جديدة من مجلس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على عدة قرارات، هي:

1- إعادة تخصيص مساحة 25.35 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية رأس سدر، محافظة جنوب سيناء، وذلك لإقامة منطقة لوجيستية لتبادل السلع.

2- تدقيق الحدود الإدارية للمحافظات، والتي تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية تحقيق جودة الحياة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وتحسين مستوى معيشتهم، إلى جانب حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع.

وتمت الإشارة إلى أن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، قام بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، بإعداد دراسة تفصيلية لتدقيق الحدود الإدارية بين المحافظات، اعتماداً على أحدث برامج نظم المعلومات الجغرافية والصور الجوية عالية الدقة، كما استندت تلك الدراسة على ما يتم تنفيذه من شبكة للطرق الرئيسية، والمشروعات القومية، والمعالم الطبيعية التي تزخر بها العديد من المحافظات.

3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإضافة أغراض لإقامة مراكز تنمية الأسرة والطفولة الحكومية، ومراكز الخدمات الزراعية والبيطرية الحكومية، ومجمعات الخدمات الحكومية، ومراكز الشباب الحكومية والملاعب الملحقة بها، وغيرها من المشروعات الحكومية ذات النفع العام التي تدخل ضمن البرنامج القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" إلى أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، حيث إن تلك المراكز تستهدف تحقيق النفع العام وصالح المواطنين، من خلال توفير سبل الحياة الكريمة لقاطني الريف المصري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم من خلالها.

4- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 1/8/2022، فيما يتعلق بأوامر الإسناد وزيادتها لـ61 مشروعًا، لوزارات الإسكان، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في استكمال تلك المشروعات والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

5- وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الصحة والسكان مع شركة "جريفولز إيجيبت" لمشتقات البلازما، لتصنيع مشتقات البلازما المجمعة من خلال مراكز تجميع البلازما التابعة للوزارة؛ سعياً لتوفير المنتجات الطبية الضرورية للدولة المصرية.

6- في إطار متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وافق مجلس الوزراء على إصدار تراخيص بناء للمباني والمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

7- وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة 487 فداناً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية الحيبة، مركز الفشن، محافظة بني سويف، لصالح المحافظة؛ لاستخدامها في إقامة مجمع صحي استشفائى بيئى متكامل، وفقاً للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

8- استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2640 لسنة 2022، بشأن ضوابط ومحددات موسم العمرة للعام الهجري 1444 هجرية.

9- تمت الموافقة على قيام وزارة السياحة والآثار باتخاذ الإجراءات وفقاً لقانون "بوابة العمرة"، لتسجيل شركات السياحة لبدء موسم العمرة، اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.

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