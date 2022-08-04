اجتماع لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي بجائزة فاروق حسني (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

اجتمع أعضاء لجنة تحكيم مسابقة التصوير الفوتوغرافي في جوائز الفنون الدورة الرابعة لعام 2023 اليوم الخميس، بمقر مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون، وذلك لمناقشة ووضع شروط ومعايير مسابقة التصوير الفوتوغرافي لعام 2023.

وتضم مسابقة التصوير الفوتوغرافي في جوائز الفنون الدورة الرابعة لعام 2023 أعضاء لجنة التحكيم وهم الفنان الكبير أنسي أبو سيف مهندس ديكور سينمائى، والدكتور أشرف رضا أستاذ الفنون الجميلة والرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، والفنان أيمن لطفي مصور فوتوغرافى، والفنان عماد عبد الهادى مصور فوتوغرافى، والفنان أيمن نصار مصور فوتوغرافي.

يذكر أن جوائز مؤسسة فاروق حسني تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه مقسمة كالتالي: 50 ألف جنيه ودرع تكريم الجائزة الأولى، 30 ألف جنيه الجائزة الثانية، 20 ألف جنيه الجائزة الثالثة، بالإضافة إلى منح شهادات تقدير للفائزين.