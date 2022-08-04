غير مقبول.. أول تعليق من "شركات السياحة" على رفض القانون 38

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، رفضها لرفع لافتات مضللة من بعض أصحاب شركات السياحة، يعلنون فيها رفض أي تعديلات على القانون رقم 38 لسنة 1977 المنظم لعمل الشركات.

وأكدت الغرفة في بيان اليوم، أن ما حدث من تجاوزات البعض خلال تعبير الشركات السياحية عن رفضها الشائعات المتداولة عن تغييرات غير حقيقية بالقانون المنظم لعمل تلك الشركات تلك التجاوزات، مرفوض جملة وتفصيلًا، مؤكدة احترامها لحرية الرأي والتعبير لجميع أعضاء جمعيتها العمومية طالما التزموا بالآداب العامة وعدم الإثارة أو تضليل الرأي العام والبعد عن الإساءة غير المقبولة.

وأشارت إلى أنه بمجرد ظهور شائعات مغرضة حول تعديلات وهمية بالقانون المنظم لعمل الشركات، سارعت بإصدار بيان يؤكد عدم صحة هذه الشائعات خاصة بعد تواصلها مع عدد من المسؤولين وعلى رأسهم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار الذي نفى تماما صحة تلك الشائعات، ورغم هذا النفي تابعت الغرفة تحركات عدد من شركات السياحة أمس لتأكيد موقفهم من رفض تلك الشائعات.

وعبرت غالبية الشركات السياحية عن رأيها بطريقة حضارية، إلا أن البعض استغل تلك التحركات وانزلق منزلقًا غير محمود مرتكبين بعض التصرفات المرفوضة، ورفعوا لافتات تحمل شعارات مغلوطة ومرفوضة.

وأكدت لجنة تسيير الأعمال، أن جموع شركات السياحة المحترمة ترفض تلك التصرفات، كما تؤكد تأييدها لأية إجراءات يتخذها كل من وزير السياحة والآثار ورئيس اتحاد الغرف السياحية تجاه ما حدث.