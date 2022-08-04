شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طقس حار غدا وفرص أمطار رعدية جنوب سيناء والعظمى بالقاهرة 35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها توقع هيئة الأرصاد الجوية بأن يشهد غدا الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا، مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 4 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا . كما سيشهد غدا شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب سيناء . وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 29 درجة.‏

وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

اونكتاد: انخفاض أسعار القمح عالميا 50% بعد السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية

قالت ربيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أنه منذ شهر يونيو، تحسن الوضع من حيث أسعار السلع الأساسية لافتة إلى أنه يبلغ سعر النفط الخام الآن حوالى 93 دولارا للبرميل، محققا انخفاضًا من 120 دولارًا في يونيو، وانخفضت أسعار القمح بنسبة 50 فى المائة تقريبًا عن ذروتها، وانخفضت أسعار الذرة والأسمدة بنسبة 25 في المائة تقريبًا عما كانت عليه قبل شهر.

وأضافت المسؤولة الأممية خلال إطلاق تقرير للمنظمة أنه تراجعت تكاليف الشحن بنحو 10 في المائة منذ يونيو والغاز الطبيعي وحده هو الذي خالف هذا الاتجاه ولا يزال أعلى مما كان عليه قبل شهر مشيرة إلى ان هذه تطورات إيجابية ، حيث أن انخفاض الأسعار هو المفتاح لكسر الحلقة المفرغة لارتفاع التكاليف ، وارتفاع التضخم ، وارتفاع أسعار الفائدة ، وتزايد الفقر.

وأوضحت مسؤولة الأونكتاد هناك العديد من العوامل وراء هذا الانخفاض في الأسعار، ومنها مبادرة تصدير القمح الأوكراني التي خفضت أسعار القمح بنسبة 6 في المائة يوم التوقيع عليها، ومنذ ذلك الحين، رأينا أول سفينة تغادر ميناء أوديسا، واليوم يمكننا القول إن الأسعار أقل مما كانت عليه قبل الصفقة.

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنه يعتبر انخفاض الأسعار خبراً جيداً، لكن الجهود المبذولة لتحسين الوضع الإنساني ما زالت في بدايتها، مضيفة أننا قلقون بشأن البعد المالي للأزمة، وبما أن التضخم كان في ارتفاع في جميع مناطق العالم، وخاصة في البلدان النامية، فقد ارتفعت أسعار الفائدة، وأصبحت الديون، كما قال الأمين العام، أكثر تكلفة بكثير، وزادت هوامش السندات في البلدان النامية بنحو 15 في المائة منذ يونيو.

مجلس الوزراء: وحدات سكنية لأسر ضحايا ومصابى العمليات الإرهابية من المدنيين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بشأن توفير وحدات سكنية لأسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين.

ووقع البروتوكول الدكتورة مرفت عبد السلام، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الأمان والحماية الاجتماعية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وعقب التوقيع، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية : يأتي توقيع البروتوكول في إطار اضطلاع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بمهامه في توفير وحدات سكنية للمواطنين تحقيقا لأهداف الاستقرار والعدالة الاجتماعية وتلبية المقاصد التي أنشئ من أجلها الصندوق وفقاً لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018، وفي إطار دوره الاجتماعي في المساهمة في تكريم أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية من المدنيين بتخصيص وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقاري، أو بأي من طرق البيع الأخرى.

انهيار صومعتين جديدتين تزامنا مع الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت

انهارت صومعتين أخرتين فى مرفأ بيروت، ليصل إجمالى انهيارات اليوم من صوامع القمح بالمرفأ إلى 4 صوامع، حيث يوافق اليوم الخميس الذكرى السنوية الثانية لانفجار المرفأ الذى خلف أكثر من 200 قتيل.

وتحل اليوم الذكرى الثانية لفاجعة انفجار مرفأ بيروت التى شهدها لبنان فى الرابع من أغسطس من عام 2020، وهو الانفجار الذى صُنف كواحد من أقوى 10 انفجارات في العالم، وأسفر عن 200 قتيل وحوالى 6000 مصاب، ودمر نصف العاصمة اللبنانية بيروت، ولم تتوصل التحقيقات حتى الساعة إلى تحديد الجناة، بل توقفت التحقيقات منذ أكثر من 5 أشهر.

أسعار البيض تواصل الانخفاض.. والكرتونة تسجل 52 جنيهًا بالأسواق

تواصل أسعار البيض انخفاضها فى الأسواق حيث سجلت اليوم كرتونة البيض الأبيض 52 جنيهًا، والأحمر 54 جنيهًا، وذلك بعد الارتفاع غير المبرر الذى حدث خلال الأيام الماضية.

أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الوزارة بضخ كميات إضافية من بيض المائدة الأحمر، والأبيض للبيع للمواطنين باسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.

وقد رصدت غرفة المتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تراجعا في أسعار بيض المائدة في البورصة، ومن المتوقع أن يشهد مزيدا من التراجع فى الأيام القادمة، خاصة بعد قيام الوزارة بطرح كميات كبيرة في الأسواق بالتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبعض الوزارات والأجهزة بالتعاون من أجل توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف تأثير موجة الغلاء في الغذاء التى يشهدها العالم حاليا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

القائم بأعمال وزير الصحة: انخفاض معدلات الإصابة بفيروس كورونا الأسبوع الجارى

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، اجتماع مجلس الوزراء، الذي عُقد بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، حيث أشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إلى موقف الحالة الوبائية في مصر، موضحاً أن هناك انخفاضا في معدلات الإصابة بالفيروس خلال الأسبوع الوبائي الجاري مقارنة بالأسبوع الوبائي السابق بنسبة تصل إلى 55%، فضلاً عن انخفاض الوفيات بنسبة 20%.

كما عرض الوزير معدلات التغير الأسبوعي في أعداد الإصابات المؤكدة والوفيات، ونسب إشغال المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى انخفاض الإشغال خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الماضي، بنسبة 60%، مقارنة بالأسبوع قبل الأخير من ذات الشهر.

التعليم العالى تعلن بدء الدراسة بـ12 جامعة أهلية فى أكتوبر المقبل

أكدت وزارة التعليم العالى ، أنه بعد عام واحد فقط من صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في أكتوبر من العام الماضي، بسرعة إنشاء 15 جامعة أهلية جديدة، وتوفير الدعم المالي اللازم لإنشاء هذه الجامعات وتجهيزها بأحدث الإمكانات، لتنضم إلى منظومة التعليم الجامعي في مصر، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورو أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور محمد حلمي الغر القائم بعمل أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذي لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، حول بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة مُنبثقة عن الجامعات الحكومية في أكتوبر القادم، وتشمل هذه الجامعات : (جامعة أسيوط الأهلية، جامعة المنصورة الأهلية، جامعة المنيا الأهلية، جامعة المنوفية الأهلية، جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، جامعة حلوان الأهلية، جامعة الزقازيق الأهلية، جامعة بنها الأهلية، جامعة قنا الأهلية، جامعة الإسكندرية الأهلية، جامعة بني سويف الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية)، وتبدأ الدراسة ببعض البرامج في هذه الجامعات في العام الدراسي الجديد 2022/2023، وبلغت التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من إنشاء وتجهيز الجامعات الأهلية الجديدة 39 مليار جنيه.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة اتجهت لإنشاء العديد من الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، لتقديم خدمة تعليمية تواكب جامعات الجيل الرابع، و لاتهدف للربح، وستكون لها إدارة مستقلة، من خلال مجلس أمناء ورئيس للجامعة ومديرين للبرامج الدراسية المختلفة بهذه الجامعات. وأن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية؛ يرجع إلى الحاجة الضرورية للتوسع فى البرامج الجديدة، والاستجابة لاحتياجات سوق العمل بعيدًا عن التخصصات التقليدية المعتادة، وكذلك إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي يقوم على الشراكات الدولية مع الجامعات المُصنفة دوليًا، فضلاً عن إتاحة فرص أكبر للبرامج الدراسية البينية بالجامعات الأهلية الجديدة؛ لمواكبة التطور المعاصر فى برامج التعليم على المستوى الدولي، وأيضًا المُساهمة في تنمية المدن الجديدة، من خلال توطين الجامعات الأهلية.

تنسيق الجامعات 2022.. 153 ألف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس، أن عدد المُتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى الآن إلى 153 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022– 2023.

وأوضح رئيس قطاع التعليم أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس المقبل الموافق 11/8/2022، مشيرًا إلى أن الموقع مُتاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة إلى معامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وأضاف د. عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن اختبارات القدرات بكافة الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات وإشراف مُباشر من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب، وبحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعي 2022/2023، تشمل كليات الإعلام، وكليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بني سويف)، وكليتي التربية الموسيقية والتربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتي التربية الفنية بكليتي (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس)، وشعبتي التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية، وشعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر)، وكليات التربية الرياضية، وكلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس، وكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، وكليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي بجامعات (حلوان – السويس – بني سويف –سوهاج)، والجامعات التكنولوجية (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية- جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بني سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية (وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم"دمو") – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط).





غلق جزئى لكوبرى فيصل اتجاه ميدان الجيزة 3 أيام لإجراء صيانة للفاصل العرضى

تغلق إدارة المرور، غدا الجمعة كوبرى فيصل لمدة 3 أيام بسبب أعمال صيانة للفاصل العرضى للكوبري فى الاتجاه القادم من شارع الملك فيصل باتجاه كوبرى الجيزة المعدنى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، إن تلك الأعمال تستلزم إجراء غلق جزئي للكوبري بالإتجاه القادم من شارع الملك فيصل بإتجاه كوبرى الجيزة المعدنى لمدة 3 أيام إعتباراً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد، على أن تكون الأعمال على مدار الــ 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.

وأضاف المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة للأعمال للقيام بنشر اللواحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات، لحين الانتهاء من تلك الإصلاحات.





التموين تستعد لانطلاق الأوكازيون الصيفى 2022 يوم 8 أغسطس

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية يوم 8 أغسطس الجارىً العمل بالأوكازيون الصيفي 2022 والذى يستمر لمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير كافة الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية في الأوكازيون الصيفى 2022 من أجل توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة مع تشكيل مجموعات عمل وغرفة عمليات مركزية، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد اصدر قرارًا وزاريا ببدء موسم التصفية الموسمية الثانية "الأوكازيون الصيفي" لعام 2022، اعتبارا من الاثنين الموافق 8 /8 /2022 ولمدة شهر، على أن يكون لكل محل أسبوعين للاشتراك فى الأوكازيون، مع ضرورة حصول المحال المشاركة في التصفية مسبقا على موافقة من مديريات التموين الداخلية الواقعة في دائرتها محالهم التجارية، ونص القرار على ضرورة إعلان الجهات المشاركة عن ثمن كل السلع المعروضة للبيع في التصفية، مقترنا به بيان عن الثمن الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.