شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع شركة "جريفولز إيجيبت" لمشتقات البلازما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الصحة والسكان مع شركة "جريفولز إيجيبت" لمشتقات البلازما، وذلك لتصنيع مشتقات البلازما المجمعة من خلال مراكز تجميع البلازما التابعة للوزارة؛ سعياً لتوفير المنتجات الطبية الضرورية للدولة المصرية. وفي إطار متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحى الشامل، وافق مجلس الوزراء على إصدار تراخيص بناء للمباني والمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.