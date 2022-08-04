شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات "التعليم" لإعلان نتيجة الثانوية العامة على الخليج 365.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آخر استعدادات الوزارة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث تعمل الكنترولات حاليا فى آخر مراحلها وهى المراجعة النهائية، إضافة إلى مراجعة قائمة الأوائل وأيضا تجميع النتيجة بشكل عام، مشددة على أن النتيجة تم الانتهاء من تجميع درجات الطلاب ورصدها والمرحلة الحالية مراجعة عامة لكل النتيجة.





تعمل الكنترولات حاليا فى تجميع النتيجة والمراجعة النهائية لقائمة الأوائل

الموعد الأقرب لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 السبت 6 أغسطس الجارى

الإعلان عن أعداد الطلاب الحاصلين على مجاميع الشرائح المرتفعة والتى تتخطى الـ90%

نسبة النجاح العام الحالى أعلى من العام الماضى وهناك تفوق لطلاب العلمى على الأدبى

النتيجة ستعلن إلكترونيا

النتيجة يتم إعلانها على موقع الوزارة وموقع الخليج 365

النتائج تظهر للطالب بدرجاته فى كل مادة إضافة إلى المجموع الكلى بالأرقام وليس وفق نسبة مئوية

الأعمال داخل كنترول الثانوية العامة تتم فى إطار من السرية الكاملة فى جميع مراحلها

لن تخرج أى نتائج من الكنترولات قبل اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022 بشكل رسمى

ما يتردد بشأن معرفة بعض الطلاب نتائجهم من خلال الكنترول غير صحيح على الإطلاق

النتائج جميعها ستعلن فى توقيت واحد لجميع الطلاب