شكرا لقرائتكم خبر عن الحلاقة بـ"غسلة واحدة".. غرامة 500 يورو لمصففى الشعر فى إيطاليا لترشيد المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منع كارلو جوبيلينى، رئيس بلدية كاستيناسو، الإيطالية مصففى الشعر من غسل شعر الزبائن أكثر من من مرة، وفرض غرامة قدرها 500 يورو لمن يخالف هذا القرار، وذلك في محاولة لترشيد الاستهلاك.

وقالت صحيفة "كورييرى ديلا سيرا" الإيطالية إن العديد من البلديات الإيطالية توافق على لوائح لمحاربة الاستهلاك من بينها بلدية كاستيناسو التي يبلغ عدد سكانها 16 ألف نسمة في مقاطعة بولونيا، حيث منع رئيس البلدية كارلو جوبيليني مصففي الشعر من غسل شعر عملائهم أكثر من مرة.

ويمكن تغريم أي شخص لا يمتثل للوائح ما بين 25 و500 يورو، وقال جوبيليني "يمر 13 لترًا في الدقيقة من خلال صنبور مفتوح في حالة القيام بغسلتين"، ويتم فقد أكثر من 20 لترًا، ولذلك فنحن في الوضع الحالي لا يمكننا تحمل هذه الكميات من إهدار المياه".

وأشارت الصحيفة إلى أن البلدية أيضا تمنع استخدام المياه بين الساعة 8 صباحا و9 مساء لغسيل السيارات .

وبدأ الجفاف الخطير الذي تعاني منه إيطاليا ، مع خسائر تقدر بنحو مليار يورو في الزراعة ، وهو يؤثر أيضًا على القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى الحياة اليومية للمواطنين.

في عام هيدرولوجي مع نصف معدل هطول الأمطار مقارنة بمتوسط ​​السنوات الأخيرة ومع انخفاض الثلوج بنسبة 70٪ في جبال الألب ، فإن المنطقة الأكثر تضررًا هي حوض نهر بو ، وهو أكبر وأطول نهر في البلاد ، حيث يكون مجراه في أدنى مستوياته.