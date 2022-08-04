شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة.. حصول الناجحين بالدور الأول على الشهادات بعد طباعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نتيجة الثانوية العامة 2022، ستعلن إلكترونيا، ولن يتم إرسالها إلى المدارس، لأنه سيتم طباعة شهادات الطلاب وهذا الإجراء يحتاج إلى وقت كبير لأن الشهادات الكرتونية يتم طباعتها فى جهة معينة تحتاج لوقت، لأنه يتم تطبيق كافة قواعد الأمان عليها منعا لتزويرها، مشددة على أنه سوف يحصل الطلاب الناجحين فى الدور الأول على الشهادة بعد طباعتها.

وأكدت المصادر، أن النتيجة ستعلن وفق ضوابط العام الماضى، حيث يتم تصنيف مؤشرات النتيجة إلى نجاح وراسب ودور ثان، كما ستعلن أيضا أعداد الطلاب الحاصلين على مجاميع الشرائح المرتفعة، والتى تتخطى الـ"90%، مضيفة أن نسبة النجاح العام الحالى أعلى من العام الماضى، كما أن هناك تفوق لطلاب الشعبة العلمية على الأدبية.

وأطلق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تصريحات حول نتيجة الثانوية العامة وموعد إعلانها، نرصدها فى التقرير التالى:

ـ نتيجة الثانوية العامة 2022 لن تعلن الأسبوع الجارى.

ـ الموعد المحدد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 من 1 حتى 7 أغسطس الجارى.

ـ ستعلن نتيجة الثانوية العامة 2022 الأسبوع المقبل.

ـ يتم تدقيق قرابة 10 ملايين بابل شيت داخل كنترولات الثانوية العامة حاليا.

ـ لم يتم معرفة نسب النجاح حتى الآن بنتيجة الثانوية العامة 2022.

ـ يتم تطبيق قواعد الرأفة على بعض كراسات الإجابة لمصلحة الطلاب.

ـ عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة شاقة ومعقدة ونتيجة الثانوية العامة لم تكتمل بعد.

ـ يجب على الطلاب وأولياء الأمور الاستماع لما تعلنه الوزارة بشأن مواعيد النتيجة.

ـ لا يوجد تأخير فى موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 وتم تقدير المواعيد بشكل سليم منذ البداية.

ـ ما زال العمل داخل الكنترولات يتم.

وحصل ”الخليج 365” على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث ينشر " موقع الخليج 365" النتيجة بعد اعتمادها رسميا من الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ويقدم الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات.

- الدخول على موقع الخليج 365 برقم الجلوس.

- الاستعلام يتم عقب اعتماد النتيجة رسمياً.

- يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.