شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمد سمير نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، لـ ”الخليج 365”، إن النيابة الإدارية كإحدى الهيئات القضائية في مصر تعلن بشكل دورى كل عام عن احتياجها شغل وظيفة معاون نيابة إدارية عن طريق المسابقة.

وأضاف "سمير"، أن شروط التقدم للوظيفة للالتحاق بالجهات القضائية أن يكون التقدير التراكمى لا يقل عن جيد وفقا للقانون لمؤهل ليسانس الحقوق أو ما يعادله، ثم اجتياز المقابلة الرسمية وطبعا توافر الاهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء بالكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي والحالة الصحية والجسدية للمتقدم.

بعد اجتياز هذه الشروط يتم اعلان النتيجة النهائية بناء على المعايير والضوابط عقب اجراء المقابلات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.