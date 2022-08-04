شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية تكشف خرائط الأمطار المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل وخرائط الأمطار خلال الأيام المقبلة، حيث إنه من المتوقع اعتبارا من غدا الجمعة فرص أمطار تستمر حتى الثلاثاء المقبل.

وفيما يلى ننشر خرائط الأمطار خلال الأيام المقبلة، كما يلى:-

الجمعة 05 أغسطس 2022:-

شبورة مائية علي بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ( من 3 إلى 6 صباحا تقريبا ) ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح أحيانـاً: على مناطق من الوجـه البحرى والسواحل الشمـــالية الشرقية وجنـوب سيناء وشمـال الصعيد .

فرص أمطـار خفيفـة: على ( حلايب - شلاتين - مناطق من جنوب سيناء )

السبت 06 أغسطس 2022:

نشاط رياح أحياناً علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد .

فرص أمطار خفيفة : على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر وأقصي جنوب الصعيـد وجنوب سيناء على فترات متقطعة ، قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث ( 30 % تقريبا ) .

- الأحد 7 أغسطس و الأثنين 8 أغسطس 2022:

نشاط رياح أحياناً علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد .

فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة ،قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث ( 40 % تقريبا )

- الثلاثاء 9 أغسطس و الأربعاء 10 أغسطس 2022:

نشاط رياح أحياناً علي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

فرص أمطار خفيفة : على مناطق من جنـوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة حدوث ( 30 % تقريبا )

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة ، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا سيشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 4 درجة ، مع وجود نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

كما سيشهد غدا شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 29 درجة.