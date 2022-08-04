شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد دور مصر الفاعل بقضية المناخ على الصعيدين الإقليمى والدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير النفط والبيئة البحريني والمبعوث الخاص لشئون المناخ الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، الدور الفاعل لجمهورية مصر العربية الشقيقة على الصعيد الإقليمي والدولي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية واتفاق باريس.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن ذلك جاء خلال استقبال بن مبارك اليوم الخميس، السفير المصري لدى المنامة ياسر محمد أحمد شعبان، حيث استعراضا العلاقات التي تجمع البلدين وسبل تعزيز التعاون في مجال البيئة والطاقة المتجددة، ودور الجانبين في دعم الجهود الدولية الرامية للحد من آثار تغير المناخ، وآخر الاستعدادات لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27) والذي سيعقد بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل.



وأعرب السفير المصري عن اعتزازه بمستوى التعاون الذي يربط البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، مؤكدا حرص مصر على توطيد العلاقات الأخوية بين الجانبين بما يعود بالنفع والخير لصالح البلدين .



من جانبه، أشاد بن مبارك بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وحرص المملكة على تعزيز أواصر التعاون في مختلف مجالات الطاقة والبيئة.