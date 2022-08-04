شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تأجيل تطبيق زيادة أسعار الكهرباء لمدة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية بالعدد 168 اليوم قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 160 لسنة 2022 الصادر بتاریخ 2 أغسطس أنه بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بالقانون رقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ( 97 ) بتاريخ 2022/6/15 ؛ وعلى قرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 200 ؛ وعلى ما تم عرضه على الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تقرر :

1 - يؤجل تطبيق تعريفة بيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء المقررة بقرار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 100 لسنة 2020 المنشور بالوقائع المصرية العـدد ( 130 ) بتاريخ 9 يونيـة 2020، والتي كان مقرر تطبيقها في 1/7/2022 وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 2022/12/31.

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن قرار تأجيل تطبيق زيادة الأسعار وفقا لخطة رفع الدعم لن يؤثر على خطة الوزارة لتطوير و عمل توسعات فى الشبكة ، كاشفا أن خطة التطوير تسير بشكل طبيعي ولن تتوقف مهما حدث.

وأضاف شاكر، أن الدولة تضع محدودى الدخل فى مقدمة أولوياتها مهما كلفها الأمر، قائلا: "لو نطول نبيع الكهرباء ببلاش للمواطن هنعملها و مش هنتاخر لو فى إمكان الدولة".

وأضاف شاكر، أن تأجيل تطبيق زيادة الأسعار سيستمر حتى ديسمبر المقبل وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، لافتا إلى أن قرار الاستمرار فى التأجيل مرة أخرى أو تطبيق الأسعار الجديدة بدأ من يناير سيتم دراسته وفقا للأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد.