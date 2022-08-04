شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2022.. البرامج الدراسية بالجامعات الكندية فى مصر وأسعارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ، بدأ طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور فى البحث عن الجامعات والبرامج الدراسية وأسعارها. وفيما يلى ينشر الخليج 365 قائمة البرامج والتخصصات بجامعتي جزيرة الأمير إدوارد ورايرسون اللتين تستضيفهما مؤسسة الجامعات الكندية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي أحد أفرع الجامعات الدولية فى مصر.

أولا: جامعة جزيرة الأمير إدوارد UPEI وتقدر مصروفات البرامج المتاحة بها حوالى 4860 دولار للفصل الدراسى الواحد بخلاف المصروفات الإدارية، وتضم برامج :

1. هندسة التصميم المستدام ويضم التخصصات التالية

- الميكاترونكس (التخصص الهندسي الذي يجمع بين الهندسة الميكانيكية والكهربائية وهندسة الحاسب الآلي وهندسة الإلكترونيات)

- الطاقة المستدامة

- هندسة الموارد الحيوية

وتمنح الجامعة بكالوريوس هندسة التصميم المستدام المعتمد في كل من مصر وكندا

2. برنامج علوم الحاسب الآلي والرياضيات ويشمل التخصصات الاتية :

- برمجة ألعاب الفيديو وتصميم الواقع الافتراضي

- تحليل البيانات

- تحليل الأعمال

ويمنح البرنامج درجة بكالوريوس العلوم فى الرياضيات وعلوم الحاسب

3. ريادة الأعمال وتضم التخصصات:

- المحاسبة

- ريادة الأعمال

- الإدارة المالية

- التسويق

- التنظيم المؤسسي

ويمنح درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال

ثانيا: جامعة رايرسون وتبلغ قيمة المصروفات للجامعة 5500 دولار أمريكى للفصل الدراسى الواحد بخلاف المصروفات الإدارية وتضم كليات:

1- كلية الاتصالات والتصميم والتي تشمل برامج:

• تصميم الأزياء: إحاطة شاملة بصناعة تصميم الأزياء ومنظومة العمل بها

• الإنتاج الإعلامي

• الإعلام الرياضي

2- كلية الهندسة والعلوم المعمارية وتشمل برامج:

• الهندسة المدنية

• الهندسة الكهربائية

• الهندسة الميكانيكية

• هندسة الحاسب الآلي

• هندسة الفضاء

والجدير بالذكر أن تلك الرسوم والمصروفات تختلف بحسب نسبة الخصومات والمنح التى تقدمها الجامعة والمنح المقدمة للموهوبين فنيا والخصم على الدفع المقدم وخلاف ذلك من المميزات التى تقدمها الجامعات الكندية فى مصر للطلاب حيث توفر منح كلية ومنح جزئية وخصومات أخرى .