شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: ورش توعية بالتغيرات المناخية.. وإعادة التدوير للمخلفات تجوب المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق فرع جهاز شؤون البيئة بمحافظة السويس، بالتعاون مع مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في محافظة السويس، ضمن الاستعدادات التي يطلقها المجتمع المدنى، لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27) بمدينة شرم الشيخ، الذى سيعقد خلال شهر نوفمبر المقبل، مجموعة من ورش العمل التدريبية ، حول إعادة التدوير وترشيد الاستهلاك، للتوعية بقضايا التغيرات المناخية، للتدريب على الاستفادة ببعض المخلفات، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة.

وتضمنت ورش العمل مشاركة شباب كشافه السويس البحرية، ومجموعه من المتطوعين والمهتمين والمجتمع المدني بالسويس، حيث تم التوعية بقضيه التغيرات المناخية، وإلقاء الضوء على تدوير المخلفات، لمنع تراكمها، أو التخلص منها بطريقة ضارة بالبيئة، باعتبارها أحد وسائل الحد من تداعيات التغيرات المناخية، وتوفير المواد الخام، والاستفادة من المخلفات كمورد اقتصادي هام.

وساهم المشاركون في أنشطة إعادة تدوير بعض النماذج، كما تم استعراض كيفية تحويلها إلى منتجات نافعة، واستخدام خامات صديقه للبيئة في زخرفتها، كفروع الأشجار والأصداف، وتحويلها من مخلفات إلى منتجات ذات قيمة، للحد من تداعيات التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية، التي طالت كافة أشكال الحياة على الأرض.

وفى سياق متصل للمبادرة ، اطلق المجلس القومي للمرأة في محافظة بورسعيد، ندوة تحت عنوان «سلوكيات صديقة للبيئة»، ضمن حملة «المرأة والحد من التغيرات المناخية»، للتأكيد على ضرورة دعم دور المرأة في ملف التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي، حبت تضطلع المرأة بمسئولية كبيرة في توعية الأسرة بترشيد الاستهلاك وحماية البيئة وإدارة الموارد، كما أنها المسؤولة عن تغيير سلوك أفراد أسرتها، من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية.

المراة والمناخ



جانب من ورشة العمل