شكرا لقرائتكم خبر عن المطران منير حنا: كنا بنسمع نتيجة الثانوية العامة فى الراديو سنة 1968 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر الملايين من الطلاب وأولياء الأمور موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لهذا العام 2022، حيث كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آخر استعدادات الوزارة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، موضحة أن أوشكت على الانتهاء، حيث تعمل الكنترولات حاليا فى أخر مراحلها وهى المراجعة النهائية، إضافة إلى مراجعة قائمة الأوائل، وأيضا تجميع النتيجة بشكل عام، مشددة على أن النتيجة تم الانتهاء من تجميع درجات الطلاب ورصدها والمرحلة الحالية مراجعة عامة لكل النتيجة.

ويقول المطران منير حنا المطران الشرفى لأساقفة إقليم الإسكندرية بالكنيسة الأسقفية، إن نتيجة الثانوية العامة الخاصة به كانت عام 1968 حيث كان من المتفوقين ودخل كلية الطب بجامعة القاهرة، موضحا أن أجواء الثانوية وقتها لم تكن بنفس قوة الأجواء الحالية فكان الطلاب أكثر استرخاء وبالنسبة له كانت النتيجة مفرحة، موضحا أن المنافسة الأن أكثر بكثير من المنافسة في الماضى بسبب أعداد الطلاب والجامعات.

وأشار إلى أن يوم ظهور النتيجة كان يجرى مع أسرته إلى المدرسة ليعرف درجته في الكشوف المعلقة على الأسوار وكانت النتيجة يتم إعلانها في الراديو حيث كان أولياء الأمور يجلسون أمام الراديو يوماً كاملا من أجل سماع النتيجة من الساعة 8 صباحاً، حيث كان من ضمن الوسائل أن تكون النتيجة كلها فى القاهرة في الوزارة صباحاً ويتم إعلانها فى الراديو أيضا والساعة 12 ظهراً تكون فى المحافظات للمدارس والعشرة الأوائل يتم معرفتهم قبل يوم ظهور النتيجة حتى يكون هناك فرصة فى الصحف المختلفة لعمل مقابلات مع العشرة الأوائل، وكان الراديو بيعلن النتيجة بعد البرنامج العام، مؤكدا أن المجموعات الطلاب لم تكن مثل المجموعات الحالية وكانت الأسئلة وطرق الامتحان مختلفة.