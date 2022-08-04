"رجل و3 سيدات سحلوهم".. 72 ثانية توثق ضرب مُبرح لسيدة وابنتها بالشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تفحص أجهزة الأمن مقطع فيديو ظهرت خلاله سيدة ونجلتها تعرضتا للاعتداء من قبل شخص و3 سيدات آخريات في منطقة دار السلام.

والتقطت كاميرات المراقبة في الشارع لحظة ضرب 3 سيدات ورجل لامرأة وابنتها أمام أعين المارين بـ"عصا خشبية" ولكمات متواصلة.

وسقطت المجني عليها ونجلتها على الأرض، واستمر السيدات والشاب في التعدي عليهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يوثق ضرب المجني عليهما دون أي تدخل من المتواجدين في الشارع، وسط حالة من الامتعاض والمطالبة بضبط الجناة.