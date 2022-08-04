"بعد فيديو السير عكس الاتجاه".. الداخلية تشن حملة مكبرة أعلى الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 32 مركبة توك توك خلال حملة مكبرة أعلى الطريق الدائري عقب تداول مقطع فيديو لمركبات تسير عكس الاتجاه.

تعود أحداث الواقعة عقب رصد تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية بعنوان (كارثة على الطريق الدائري.. شباب يقودون التكاتك بسرعة جنونية) يتضمن سير مركبتي "توك توك"برعونة أعلى الطريق الدائري مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

تم توجيه حملة مرورية مُكبرة أعلى الطريق الدائري لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، أسفرت جهودها عن ضبط 32 مركبة "توك توك"مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات المرورية لضبط كافة المخالفات وتحقيق الانضباط المروري.