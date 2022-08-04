زراعة الشيوخ: زيادة مساحة القطن لـ 370 ألف فدان نتيجة تطوير المنظومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية استراتيجية الدولة لتطوير منظومة القطن وصناعة الغزل والنسيج والتي تحظى بدعم متواصل من القيادة السياسية بهدف استعادة الريادة المصرية في قطاع زراعة القطن والغزل والنسيج.

وثمن "الجبلي"، في تصريحات له اليوم، جهود الدولة في إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم في مدينة المحلة، والذي سيتم افتتاحه خلال العام القادم، على مساحة 62 ألف متر مربع، ويضم أحدث معدات وآلات تتعامل مع جميع أنواع الأقطان، خاصةً القطن طويل التيلة وفائق الطول، بما يساهم في استغلال ما تمتلكه مصر من ميزات تنافسية في إنتاج القطن على مستوى العالم في ظل ما يحظى به من جودة وسمعة متميزة في الأسواق الدولية، مشيرا إلي أنها خطوة كبيرة تضاف لسجل إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القطاعات بالبلاد.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، يحسب للقيادة السياسية ما تم من خطوات بشأن تطوير منظومة القطن المصرى والنهوض بها، حيث اتخذت الدولة خطوات جادة منذ عام 2014 لزيادة إنتاجية القطن، وعلاج التراجع في مساحة زراعته التي كانت قد وصلت إلى٩٠ ألف فدان فقط وذلك بعدما كانت في فترة التسعينات نحو ٢ مليون فدان، مشيرًا إلى نجاح تلك الجهود في زيادة المساحة المنزرعة قطن حتى الآن إلى 370 ألف فدان قطن، وسط توقعات بزيادتها لنصف مليون فدان خلال السنوات المقبلة.

وأضاف "الجبلي"، أن نتائج تلك الاستراتيجية وجهود الدولة بدأت في الظهور بالفعل على أرض الواقع، مستشهدًا بالتغييرات الإيجابية التي شهدها سوق القطن المصرى العام الماضي، حيث ارتفع سعر القنطار العام ليصل إلى ٥ آلاف جنيه في بعض مزادات القطن، ولم يقل السعر عن ٤٥٠٠ جنيه، وذلك بعدما كان السعر، ٢٤٠٠ جنيه فقط عام ٢٠١٨، متابعًا: "ونتوقع زيادة الأسعار في العام الحالي، لاسيما مع ارتفاع أسعار المنتجات عالميا وزيادة الطلب العالمي على القطن المصري".

وأكد المهندس عبدالسلام الجبلي، أن لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ تدعم تلك الجهود والخطوات الوطنية تجاه استعادة عرش القطن المصري وصناعة الغزل والنسيج المصرية، وأنها تتبنى تلك الاستراتيجية الوطنية وتسعى لدراسة ومناقشة كافة المحاور و الإجراءات التى من شأنها الإسراع في تعظيم النتائج المتوقعة واستعادة ريادة القطن المصرى وتشجيع الفلاح على زراعته بهدف التوسع في الإنتاج وتحسين مستوى المعيشة للعاملين في ذلك القطاع الهام، مشيرا إلي أن زراعة القطن لها فوائد متعددة مثل استخدام بذرة القطن في إنتاج الزيوت، وكذلك استخدام مخلفات القطن كأعلاف.