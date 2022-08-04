قومي حقوق الإنسان ينعى عضوه السابق محسن عوض



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة مشيرة خطاب، وأعضاء المجلس، محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا وأحد رواد حركة حقوق الإنسان في مصر والعالم العربي والذي رحل اليوم تاركا ميراثا كبيرا يؤرخ له في المسيرة الحقوقية علامة مضيئة ونبراسا لأجيال من العاملين في هذا المجال على مدى عقود.

وساهم الفقيد الكبير في أعمال المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ تأسيسه وشغل عضوية المجلس في عام 2011 واستقال في العام نفسه، قبل أن يعود مرة أخرى لعضوية المجلس بعد ثورة 30 يونيو 2013 في الدورة التي استمرت حتى نهاية 2021 وعين في لجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة 30 يونيو وما بعدها.

كما شارك الراحل في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وكان عضوا في مجلس الأمناء بالمنظمة حتى رحيله، وقام بدور بارز في تأسيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في عام 1985 وشغل منصب الأمين العام المساعد ما بين عامي 1987 و2004، والأمين العام في المدة ما بين 2008 و2011، كما شارك في تأسيس المعهد العربي لحقوق الإنسان.

وتابع المجلس: ولم تنفصل إسهامات محسن عوض في مجال حقوق الإنسان عن إسهاماته ومواقفه المؤثرة في قضايا العمل الوطني والقضايا القومية على مدى سنوات طويلة، وسيظل عطاءه في تطوير ثقافة حقوق الإنسان على المستوى المؤسسي والتشريعي وعلى مستوى الممارسة حاضرا في ذاكرة حركة حقوق الإنسان المصرية والعربية.

وتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بخالص التعازي لأسرة الفقيد الراحل وتلاميذه ومحبيه.