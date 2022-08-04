شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة كبار العلماء تكرم رئيس جامعة الأزهر بمناسبة بلوغه سن المعاش القانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال اجتماعها الدورى صباح اليوم الخميس، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، عن شكرها وامتنانها وتقديرها للدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بمناسبة بلوغه سن المعاش القانوني.

وأكد أعضاء الهيئة أن هذا التكريم يأتي تقديرا لما قدمه الدكتور المحرصاوي خلال فترة رئاسته لجامعة الأزهر من جهد وكفاءة مشهودة، وسعي متواصل في سبيل الارتقاء بالبحث العلمي، ورفع كفاءة كلياتها، وما حققته الجامعة من نجاحات وإشادات من كبرى الجامعات الدولية والمحلية عن الأبحاث العلمية الرصينة والمستحدثة، ومؤتمراتها الدولية والمحلية الهادفة لخدمة البشرية، واختياره رئيسا للجنة العليا للأخوة الإنسانية بقرار من الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، ونائبا لرئيس مجلس اتحاد الجامعات الأفريقية نظرا لتمثيله المشرف لإقليم شمال أفريقيا، والدور المحوري والفاعل لنجاح الجامعة في استضافة المقر الإقليمي للاتحاد بشمال أفريقيا تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2019.

كما أكد أعضاء الهيئة تقديرهم لمجهودات الدكتور المحرصاوي الناجحة ، حيث مثل الأزهر الشريف باقتدار وشرف ونزاهة، معربين عن أصدق تمنياتهم بالنجاح والتوفيق والصحة والعافية في حياته وعمله الأكاديمي بالجامعة.